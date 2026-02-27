El Hospital Garrahan incorporó 310 camas de última generación y consolida su plan de modernización

El Hospital Garrahan sumó 310 camas de última generación en el marco de su plan de modernización, una ampliación que apunta a optimizar la atención pediátrica, reducir los tiempos de internación y fortalecer la capacidad operativa de uno de los principales centros de referencia del país. La incorporación se integra a una estrategia de actualización tecnológica que incluye nuevo equipamiento médico y mejoras en infraestructura.

César Avellaneda, enfermero y miembro del Consejo de Administración del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, dialogó con el equipo de Primer round y destacó que esta ampliación representa un paso clave para mejorar la calidad de atención y acompañar la creciente demanda de servicios especializados.

"Son camas japonesas, de última generación, son eléctricas porque los tratamientos que tienen que recibir nuestros pacientes son de suma importancia. Este es un paso más de esta gestión para que nuestro hospital sea el mejor de América Latina", expresó.

Las nuevas camas cuentan con tecnología adaptada a las necesidades pediátricas, mayor ergonomía y sistemas que permiten optimizar el monitoreo clínico. Según se informó, la ampliación busca no solo incrementar la disponibilidad de plazas de internación, sino también agilizar los circuitos hospitalarios y brindar mayor confort tanto a pacientes como a sus familias.

La medida se suma a la puesta en funcionamiento, desde diciembre, del Acelerador Lineal Pediátrico destinado al tratamiento de pacientes oncológicos, un equipamiento de alta complejidad que amplía las posibilidades terapéuticas dentro del propio hospital. Con estas incorporaciones, el Garrahan consolida su rol como centro de referencia nacional en salud infantil y avanza en la modernización integral de sus servicios.