El hombre que inspiró "El Cielo del albañil"

Oscar “Cholo” Gómez Castañón entrevistó a Salvador Vargas, tropero y albañil, inspirador del tema “El Cielo del albañil” de Teresa Parodi y Antonio Tarragó Ros.

“Me fui a Buenos Aires buscando más posibilidades de trabajo y mejor pago con la premisa de que mis hijos puedan tener un destino mejor que el mío. Comencé con el oficio de albañil donde conocería a personas famosas para quienes realice trabajos en sus casas, como el caso de Gerardo Romano. Fue gracias a la albañilería que me crucé con Antonio Tarragó Ros, quien junto a Teresa Parodi nos dedicaron el Cielo del Albañil, junto a mi compadre Carlos Lalanda”.

“Varguita”, le dice amistosamente Antonio Tarragó Ros y lo destaca entre el multitudinario público que en 2016 lo aplaudía en su vuelta al Festival del Chamamé de Federal, esa noche compartiendo escenario con Ángela Lezcano, viuda del “Rey del chamamé”. Salvador, cuenta que lo hace emocionar cada vez que lo invita a sus presentaciones porque “es un amigo y más que un hermano porque él me ayudó mucho, pero me dice que no quiere que se lo agradezca”.

El tropero-albañil que desató la inspiración a los autores en la década del ochenta, para componer una pieza musical memorable recuerda: “Tuve la suerte de ir a Buenos Aires y conocer a Antonio, yo sabía algo de la construcción y trabajé en su casa y nos hicimos amigos y con el ‘Cielo del Albañil’ me hizo conocido en todo el país”.

Padre de doce hijos, siete mujeres y cinco varones, Vargas, ahora jubilado, transcurre sus días junto a su hija María en el barrio Pompeya de Villaguay, acompañado de su acordeón con el cual ensaya notas que le llegan al corazón y viajan como cuando, desde aquel andamio, miraba lejos porque su cielo no estaba ahí.