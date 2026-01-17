El helado artesanal argentino, entre los mejores del mundo

La Gelato World Cup (Copa del Mundo del Helado Artesanal) 2026 se realiza del 16 al 20 de enero en Rimini, Italia, con la participación de 12 equipos, entre ellos el argentino, que viene de consagrarse Campeón de América.

Durante el certamen, la delegación argentina se medirá frente a representantes de Bélgica, China, Ecuador, Francia, Japón, Indonesia, Italia, México, Perú, Polonia y Singapur para definir al mejor equipo heladero del mundo.

Cada equipo se conforma por cuatro participantes y presentan una temática a desarrollar en las distintas pruebas que evaluarán el desempeño y habilidades en distintas modalidades.

La "Selección Argentina del Helado Artesanal" está integrada por los maestros heladeros Eduardo Zacaría, Diego Calculli, Diego Colaneri, y Sergio Federico Mercado.

"Tuvimos un año de ardua preparación e intenso trabajo que ayudó al descubrimiento y desarrollo del tema, los sabores y la combinación de ingredientes", reveló Zacaría, capitán del equipo.

El presidente de la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA), Maximiliano Maccarrone, es el presidente del Jurado, cargo que por primera vez ocupa un americano.

"En Argentina tenemos uno de los mejores helados artesanales del mundo y hoy el helado artesanal es embajador de nuestra gastronomía", afirmó Maccarrone.

En la última edición de la competencia, realizada en 2024, el equipo argentino obtuvo el cuarto lugar, detrás de Italia, Corea del Sur y Hungría.

La competencia consta de ocho desafíos: entradas de helado salado para la alta cocina, torta helada, mono porción en vaso, mignones de chocolate, armado de un "Vassoio Tronchetto" y paletas glaseadas, prueba sorpresa "mistery box", escultura de chocolate y buffet final.

Para puntuar los jueces tendrán en cuenta la mise en place, higiene, trabajo en equipo, técnica, calidad organoléptica (sabor, color, textura, sensación de frío) y creatividad-innovación y presentación final.