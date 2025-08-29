El Gran Libro del Sueño Infantil: herramientas para abordar "patologías y etapas del niño" a la hora de dormir

Sol Segura Matos, neuropedriatra de Fleni y quien forma parte del Laboratorio del sueño, publicó el libro "El Gran Libro del sueño infantil" junto a Melisa Jurozdicki y contó sobre su investigación en Radio Nacional.

"El libro aborda las problemásticas más frecuentes que presentan los papás en la primera infancia con sus niños en cuanto al sueño. Desde las patologías hasta las cuestiones más conductuales y del día a día de un niño a medida que va creciendo", explicó.

Segura Matos mencionó que en el libro se describen las estrategias para abordar los conflictos que pueden existir en esa etapa de la crianza: "Convivimos con las pantallas, muchos padres utilizan las pantallas cuando no estamos disponibles. Y mal usado, puede afectar el neurodesarrollo y también consecuencias negativas para el sueño. Hoy los niños tienen un contenido muy a demanda, y muchas veces eso afecta el sueño porque segrega un neurotransmisor que se llama dopamina".

La Sociedad Argentina de Pediatría recomienda "no exponer a niños menores de 2 años a a pantallas". "O hacer un uso cauteloso del tiempo. Y lo importantes es que tengan intervalos los niños que utilizan pantallas", agregó.