El legislador nacional por el Frente de Todos, Hugo Yasky, dijo en Radio Nacional Bahía Blanca que “el gran desafío es poner los salarios por arriba de la inflación” al hablar de los planes para su próximo período en la Cámara de Diputados de la Nación.

El diputado que está en el 8vo lugar de la lista para las próximas elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y que va en pos de renovar su banca agregó que la pandemia trajo una crisis económica pero que “los formadores de precios intervinieron de forma absolutamente irresponsable aumentando los valores de los alimentos cuando no había motivos para semejante aumento”.

Y volvió sobre la necesidad de que los salarios le ganen a la inflación.

-Necesitamos que la inmensa mayoría sienta que trabajar no es para los giles y que trabajar sea sinónimo de vivir mejor. Las paritarias tienen que recuperar el salario porque si no, no hay recuperación económica… ganan los mismos de siempre que son los especuladores.

El secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) se mostró a favor de la reducción de la jornada laboral “y de todos los cambios que sean en pos de optimizar el trabajo”.

Acerca de los dichos del presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, sobre la idea de que los trabajadores que no se vacunen puedan perder su salario, Yasky fue contudente: “Es brutal que se quiera disciplinar a los trabajadores con el salario. Y me preocupa que lo diga alguien que está al frente de la UIA. Cuando uno quiera que todos se vacunen se apela a la educación, a la consciencia social…”

Y recordó que “Funes de Rioja miraba con cariño las marchas antivacunas.

