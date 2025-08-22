"El gran desafío es la elección de octubre, se trata de volver al pasado o ir hacia adelante"

La candidata a senadora por La Libertad Avanza por Salta Emilia Orozco en diálogo con Hugo Macchiavelli, habló en Radio Nacional del momento político en que se encuentra el país y el desafío que tiene el oficialismo en las elecciones de octubre. La oposición ayer logró rechazar cinco decretos de Javier Milei oficializadas en la última semana de sus facultades delegadas. El Presidente ya no podrá volver a tomar esa medida este año.

"El gran desafío es en octubre, porque hoy la oposición busca desestabilizar. El comportamiento dentro del Congreso trata de debilitar al gobienro nacional, para que no haga una buena elección. Es un Congreso tomado por el kirchnerismo y tratan de volver a las medidas populistas. Es volver al pasado o ir hacia adelante", expresó.

Orozco mencionó que la oposición "machaca con las rutas" pero son ellos los mismos acusados de corrupción y que los responsables de "las rutas del dinero K".