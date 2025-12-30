"El gobierno va a romper la maldición de los años pares y en el 2026 habrá crecimiento por segundo año consecutivo"

El economista Salvador Di Stefano en diálogo con el equipo de Creer o Reventar analizó los datos económicos del 2025 y adelantó cómo rendirá el 2026 en esa materia en Radio Nacional.

"Terminamos muy bien el 2025; la inflación este año terminaría en el 30.5 % y el dólar mayorista aumentó el 41.1 %. En Argentina hubo una deflación en dólares del 7.6 %. Son datos, no estoy dando opinión", dijo.

Di Stefano además hizo una recapitulación de los mismos datos desde la asunción de Javier Milei: "Desde que asumió hasta ahora la inflación fue de 256.5 %; el dólar mayorista aumentó el 304.2 % y esto avala que no hay atraso cambiario. El dólar blue aumentó el 84 %, ósea el que mantuvo el dólar en cartera, perdió como en Camboya".

Entre otras de las cuestiones económicas que destacó el entrevistado habló mencionó el superávit fiscal: "Hubo durante 24 meses de mayores ingresos que egresos. Se capitalizó el Banco Central. El gobierno va a romper la maldición de los años pares. Vamos a un 2026 donde la fuerza del sector privado hará que el país crezca por segundo año consecutivo. Estamos rompiendo el techo de una jaula en la que estabámos enjaulados".