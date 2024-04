El Gobierno tomará medidas para evitar la cartelización de las prepagas

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este miércoles que el Gobierno tomará medidas para evitar que las prepagas "prácticas de cartelización". "No somos pro empresa, somos pro mercado y vamos a tomar medidas", expresó Adorni en su habitual conferencia de prensa.ç

"Nosotros seguiremos trabajando por mercados libres, para que la gente tenga las mejores alternativas con los mejores precios, y as mejores calidades en bienes y servicios. Cuando entendamos que eso no ocurre, cuando eso no pase pro prácticas que sospechamos son prácticas que giran en torno a una cartelización, se tomarán medidas", dijo. Y en ese sentido agregó que cuando haya situaciones "abusivas" el Gibierno "tomará cartas en el asunto".

En otro momento de la conferencia Adorni se refirió al acuerdo que se habría alcanzado para dejar el piso del impuesto a las Ganancias en en "1.800.000 millones para trabajadores solteros y 2.300.000 para trabajadores casados con dos 2 hijos".