El economista Antonio Aracre conversó con Hernán Mundo sobre la semana económica y política de nuestro país.
“La reunión con Kristalina ( Georgieva) fue muy importante; escucharla decir que Argentina está lista para salir a los mercados internacionales de crédito o elogiar las reformas estructurales y la evolución de la economía es muy positivo”.
Además se refirió al mensaje del Presidente de la Nación sobre el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Aseguró que el lenguaje llano del Jefe de Estado hace que la gente pueda entender claramente los objetivos que se propone Javier Milei.
“Esperemos que la dirigencia acompañe estas propuestas para que el país pueda dejar atrás estas tradiciones políticas que esquilmaron a los argentinos”.
"El Gobierno tiene un claro horizonte que es terminar con la inflación lo antes posible, está claro que hay algunas cosas que conspiran contra eso, que son las tarifas de luz, gas y transporte público que necesita seguir recomponiéndose y por eso el Gobierno aumenta uno o dos puntos por encima de la inflación anterior y eso conlleva una inercia que dificulta el objetivo pero este año se debería terminar ese proceso".
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