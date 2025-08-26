"El gobierno tiene superávit fiscal y mientras eso pase no va a pasar nada raro"

El consultor económico Salvador Di Stefano en diálogo con Hugo Macchiavelli analizó el momento económico que vive el país y como "el poder legislativo" intenta cambiar el plan económico al Ejecutivo. "Se genera una lucha de poderes y eso termina enrareciendo el clima".

"La oposición quiere otro plan económico. En tu casa tu espposa quiere ir para un lado y vos queres ir para otro. ¿Quiénes son los perjudicados? Tus hijos. La oposición se defiende sacando leyes, el gobierno se defiende restringiendo la cantidad de monedas para no tener una devaluación. O poder honrar todos los compromisos a los que se comprometió", describió.

Di Stefano apuntó a la oposición en su interés en desafiar el modelo económico del Gobierno: "No tenemos racionalidad para poder trabajar correctamente. No nos bancamos ser oposición. No podemos dialogar. No podemos respetar el rumbo que se ha tomado. El gobierno tiene superavit fiscal, mientras eso pase no pasará nada raro".

Y agregó por último: "El gobierno es como Tyson, y hay hay alguien yendo a comprar dólares que le quiere pelear. Pero es una locura desafiar al gobierno, cuando tiene tanto apoyo internacional y cuando tenes una elección por delante".