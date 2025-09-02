El Gobierno subastará un terreno ubicado en una zona privilegiada de Palermo

El Gobierno abrió la licitación para adjudicar un terreno de 44 mil metros cuadrados en Palermo valuado en casi 82 millones de dólares y que despierta un marcado interés en el mercado inmobiliario.

El predio está ubicado en avenida Cerviño 4820/50, esquina Bullrich 345, frente a la Mezquita de Palermo y a metros del Campo Argentino de Polo, en una de las zonas más caras de la ciudad de Buenos Aires.

El terreno es propiedad del Ejército Argentino y actualmente contiene al complejo comercial Portal Palermo.

Las tierras pertenecen al Ministerio de Defensa, a través del Regimiento de Infantería 1 "Patricios", y en 1994 el Ejército firmó un contrato con el grupo chileno Cencosud, que instaló allí un Jumbo, un Easy y el centro comercial Portal Palermo.

Ese contrato fue renovado en 2024, con vencimiento en 2026, aunque con una cláusula que permite al Estado interrumpirlo en caso de venta.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) será la encargada de la subasta pública, que se realizará el lunes 6 de octubre de 2025 a las 10, de manera virtual y con un precio base de 81.797.752 dólares.

Para participar en la misma es necesario realizar una Preinscripción como oferente en la página del ComprAr., tras lo cual se accede al resto de los requisitos.

La subasta forma parte de los remates de activos de la AABE anunciado por el ministro de Economía Luis Caputo como parte del paquete de medidas destinado a incrementar las reservas de dólares en las arcas públicas.