El Gobierno simplificó las importaciones. El análisis de Gustavo Lazzari

A través del Decreto 892/2025, el Ejecutivo estableció que las exigencias técnicas para importar y comercializar mercaderías se considerarán cumplidas si cuentan con avales de países de referencia u organismos acreditados, con el objetivo de reducir trabas y acelerar el comercio.

El economista, Gustavo Lazzari, en diálogo con Viva la Pepa, explicó que la medida apunta a simplificar procedimientos, eliminar controles innecesarios y agilizar el ingreso de mercaderías, en línea con los compromisos asumidos por la Argentina en el marco de la Organización Mundial del Comercio.

El cambio central es el reconocimiento de certificaciones internacionales, lo que permite que productos extranjeros ingresen al país sin necesidad de repetir ensayos o trámites de homologación locales si ya cuentan con avales de países de referencia.