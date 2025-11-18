El Gobierno redujo US$ 11 mil millones de deuda en lo que va de 2025

La administración del presidente Javier Milei abonó algo más de US$ 11 mil millones a distintos acreedores externos en lo que va del año y el 96% de esos pagos los hizo en pesos, según un informe de la Secretaría de Finanzas.

Así, el saldo final de deuda es de US$ 442.196 millones de los cuales US$ 440.000 millones están "en situación de pago normal".

La Secretaría de Finanzas destacó que el stock de deuda retrocedió a mínimos desde junio del año pasado para alcanzar los 442.196 millones de dólares.

Este monto comprende todos los instrumentos de deuda de la administración central emitidos en pesos y en monedas extranjeras como dólares, euros y yenes, entre otras.

También comprende el endeudamiento que el Estado nacional contrajo con organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial, el BID y otras entidades.

El informe de la Secretaría de Finanzas destaca que en octubre de este año la deuda bruta disminuyó por un total de US$11.835 millones ya que a fin del mes anterior el stock era estimado en US$454.031 millones.