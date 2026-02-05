El Gobierno rechazó un pedido de la AFA y avanzan las auditorías contables

El Ministerio de Justicia rechazó el pedido de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para apartar al titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), una decisión que habilita el avance de auditorías sobre ejercicios contables en los que se detectaron irregularidades.

El titular de la IGJ, Daniel Vítolo, dialogó con el equipo de Creer o reventar y se refirió a la continuidad de las actuaciones del organismo, al remarcar que la decisión oficial permite profundizar el control sobre la documentación presentada por la entidad que nuclea al fútbol argentino.

"Estamos insistiendo en que se abran los números para poder conocer verdaderamente los movimientos de balance y dónde han ido los fondos, por eso le estamos pidiendo explicaciones a la AFA. Y la AFA intentó trasladarse de jurisdicción para evitar aparentemente el control que nosotros intentamos realizar sobre sus movimientos", manifestó.

Según se informó, la IGJ avanza con la auditoría de ocho ejercicios contables de la AFA, en el marco de un proceso administrativo orientado a verificar el cumplimiento de las normas vigentes. El rechazo del planteo de la asociación deportiva ratifica la competencia del organismo de control para continuar con el análisis de la información contable.

La investigación administrativa se inscribe en una serie de actuaciones impulsadas desde el Estado para fortalecer los mecanismos de control y transparencia en entidades civiles, en un contexto de creciente atención pública sobre el funcionamiento institucional del fútbol argentino.