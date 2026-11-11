El Gobierno rechazó la declaración de Irán contra las Fuerzas Armadas argentinas

La Cancillería rechazó este miércoles en forma “categórica” la decisión de la República Islámica de Irán de declarar "organizaciones terroristas" a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas.

En un comunicado sostuvo que esta medida “carece de todo fundamento y constituye una acusación inadmisible contra instituciones legítimamente constituidas, subordinadas a la Constitución Nacional y dedicadas a la defensa de la soberanía nacional, que desarrollan sus funciones con estricto respeto a las leyes nacionales, al derecho internacional, a los tratados y acuerdos internacionales y a la soberanía de los Estados”.

“La Justicia argentina atribuyó responsabilidad a la República Islámica de Irán por los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y contra la AMIA en 1994”, recordó el texto.

En ese contexto, señaló que “Irán continúa sin cooperar con la Justicia argentina, no cumple las órdenes internacionales de detención vigentes y ha designado en cargos de alta responsabilidad a personas requeridas por nuestros tribunales”.

“Tres décadas después, los acusados no han comparecido ante la justicia argentina”, destacó el texto de la cancillería encabezada por Pablo Quirno.

Asimismo, manifestó que “Argentina exige nuevamente a Irán que coopere plenamente con la Justicia argentina y ponga a disposición de los tribunales a los acusados”.

“El Gobierno Nacional reafirma su compromiso con la memoria de las víctimas y con la búsqueda de justicia, expresa su solidaridad con las víctimas, sus familiares y la comunidad judía argentina, y ratifica su rechazo a toda forma de terrorismo”, expresó el comunicado.