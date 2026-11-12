El Gobierno rechazó la decisión de Irán de declarar terroristas a las Fuerzas argentinas: "Es una bravuconada"

A través de un comunicado oficial, la Cancillería argentina rechazó categóricamente la decisión de Irán de declarar organizaciones terroristas a la Armada y a la Fuerza Aérea nacionales, a la que calificó como una acusación “inadmisible” contra un gobierno democrático. El historiador, politólogo y especialista en Medio Oriente Fernando Pedrosa, en diálogo con el equipo de Nico Yacoy por Radio Nacional se refirió a este tema.

"Ellos lo justifican como una respuesta a que Argentina declaró como terrorista a la Guardia Revolucionaria", mencionó. "La Guardia Revolucionaria fue lo que se convirtió con el tiempo en el verdadero ejército iraní. Además tiene un cuerpo de élite, que llaman la Fuerza QUDS, que son los encargados de hacer las operaciones en el exterior. Quienes se han dedicado a perpetrar los atentados como los que hubo en Argentina", agregó.

Pedrosa explicó que la declaración de "terrorista" en relación a la Guardia Revolucionara, la han hecho países como "Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, Costa Rica, Ecuador, Colombia, Australia, Paraguay".

El especialista e historiador opinó que Irán en este momento "se siente con cierta fuerza" luego de las elecciones de medio término en Estados Unidos. "Es una bravuconada, en un sentido para recomponer su imagen exterior, y en tono de amenaza. Es una disputa diálectica", agregó.