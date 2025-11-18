El Gobierno quitará las retenciones al petróleo convencional

El Gobierno Nacional informó este martes que quitará las retenciones al petróleo convencional para fomentar el desarrollo del sector y generar previsibilidad.

La medida fue anunciada este martes después de una reunión que mantuvieron en el Palacio de Hacienda el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y su par del Interior, Diego Santilli, con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

En el encuentro se firmó un acta de entendimiento para modificar el esquema de derechos de exportación del crudo convencional, con el objetivo de preservar la actividad en las cuencas maduras, dar previsibilidad a las inversiones y cuidar el empleo.

Se trata de un acuerdo de esfuerzos compartidos que se inicia con Chubut y se extenderá progresivamente al resto de las provincias productoras, informó el Gobierno.

De ese modo, el Estado Nacional se compromete a adecuar el régimen de derechos de exportación avanzando en la quita de retenciones al crudo convencional; la provincia ratifica y profundiza sus políticas de acompañamiento mediante la revisión de regalías y cánones; y las empresas se comprometen a sostener la producción y los planes de inversión necesarios para garantizar la continuidad de la actividad.

Las inversiones que se impulsen en este marco priorizarán proyectos destinados a incrementar la producción de hidrocarburos convencionales, reactivar equipos y pozos en cuencas maduras, mejorar la eficiencia operativa y sostener el nivel de empleo directo e indirecto asociado a la industria.

En la reunión también estuvieron el secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, y el presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), Carlos Ormachea.

El Gobierno destacó en un comunicado que continúa avanzando en la reducción de la carga impositiva sobre la producción y las exportaciones de energía, “con el objetivo de aliviar al sector privado, promover nuevas inversiones y consolidar un crecimiento sostenido basado en reglas claras y previsibles”.