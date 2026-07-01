El Gobierno proyecta una inflación de junio del 1,9 por ciento

El flamante vocero presidencial Adrián Ravier sostuvo que la inflación del mes de junio volverá a ubicarse por debajo del 2%.

El portavoz vaticinó en declaraciones radiales que el índice de precios al consumidor será de 1.9%. Ravier aclaró que se trata de una “proyección”.

En mayo de 2026, la inflación en Argentina fue del 2,1% a nivel mensual, marcando una desaceleración por segundo mes consecutivo y registrando el nivel más bajo desde septiembre del año anterior.

El nuevo índice de inflación en Argentina, correspondiente al mes de junio de 2026, se difundirá el próximo martes 14 de julio de 2026.

El informe técnico oficial será publicado por el ⁠INDEC a las 16.

Las consultoras privadas anticipan que la cifra podría ubicarse por debajo del 2%, continuando con la tendencia de desaceleración.

El flamante vocero presidencial remarcó, por otra parte, que su principal objetivo será mostrar con claridad la actividad del Gobierno.

Anunció cambios en la dinámica de la comunicación y en el vínculo con la prensa.

Y explicó que la idea es realizar una conferencia de prensa a la semana, los días martes a las 11.