El ministro de Economía, Luis Caputo, informó este viernes que se propuso en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) eliminar el Impuesto a los Sellos y consideró que se trata de “otro impuesto nefasto”.

“Es un impuesto provincial”, señaló el funcionario en su cuenta de X, donde el presidente Javier Milei replicó y celebró el anuncio del ministro.

Caputo explicó que: “Estamos proponiendo reembolsar el 50 por ciento a las provincias que adhieran”.

Y señaló que: “Como dijo el presidente Javier Milei, un shock de oferta negativo como el que estamos viendo, se combate con baja de impuestos y regulaciones”.

La propuesta a las provincias ante el CFI para la eliminación del impuesto fue realizada por el Secretario de Hacienda del ministerio de Economía, Carlos Guberman.

Caputo se había referido a la propuesta durante la 32° Conferencia Industrial de la Unión Industrial Argentina (UIA), que se hizo el pasado 3 de noviembre.