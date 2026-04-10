El Gobierno presenta el SISOC: la transición de un modelo asistencialista y fragmentado hacia una gestión inteligente

El ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de la Niñez, implementará el sistema social SISOC, una plataforma tecnológica integral que registrará, centralizará y analizará en un único sistema toda la información vinculada a personas con familias alcanzadas por programas sociales.

Se trata de fortalecer la gestión e incorporar herramientas de inteligencia artificial que detectará fraudes inconsistencias y alertas tempranas de riesgos.

Además concentrará información de programas clave como alimentación, protección, comedores, primera infancia y formación.

El nuevo sistema permite centralizar la información en una única plataforma,

mejorar la gestión, el seguimiento y la implementación de las políticas públicas, y

constituye una de las transformaciones digitales más profundas en la administración social de América Latina.

Durante 2025, el Ministerio avanzó en el ordenamiento interno mediante la

sistematización de procesos, la eliminación de la gestión manual y la integración

de programas que operaban de forma aislada.

Este proceso permitió centralizar los datos sociales, consolidar millones de

registros nominales y construir una infraestructura digital que fortalece la gestión,

mejora la trazabilidad de las intervenciones y permite contar con información

integrada para la toma de decisiones.

Además, incorpora herramientas de Inteligencia Artificial que detectan fraudes, inconsistencias y alertas tempranas de riesgo.

El SISOC constituye una herramienta que permite pasar de sistemas fragmentados

a un modelo que concentra la información de programas clave como alimentación,

protección, primera infancia, comedores, transferencias y formación.

En tal sentido, por primera vez, la política social cuenta con una historia social digital, que consolida datos personales, familiares, programáticos y territoriales,

permitiendo una visión integral y longitudinal de cada trayectoria.

La plataforma incorpora módulos que registran intervenciones, visualizan datos en

tiempo real y gestionan información de espacios comunitarios a través de tableros

de control. Esta capacidad mejora la planificación, fortalece el seguimiento y

consolida un sistema social basado en evidencia.

Durante 2026, Capital Humano ampliará su alcance y su interoperabilidad con

otros organismos del gobierno.

Para eso, incorporará módulos que permitirán a los Centros de Familia interactuar con el sistema, rendir cuentas de manera digital, acceder a capacitaciones y gestionar prestaciones en un entorno de máxima transparencia, con el objetivo de consolidar una gestión integrada, trazable y basada en información confiable. Así, la gestión social deja de ser reactiva y asistencialista y pasa a ser preventiva, formativa y orientada al desarrollo del capital humano.