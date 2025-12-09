El Gobierno pospone por el momento el debate sobre coparticipación y reforma previsional 

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó este martes que los proyectos de reforma previsional y de coparticipación quedaron por el momento fuera de las iniciativas presentadas por la administración de Javier Milei.

Adorni explicó en conferencia de prensa que la reforma previsional quedó afuera porque se requiere previamente llevar adelante la reforma laboral.

El funcionario resumió las conclusiones a las que llegó el Consejo de Mayo cuya última reunión se llevó a cabo en Casa Rosada.

El Poder Ejecutivo enumeró las reformas acordadas y anunció que algunas de ellas serán enviadas al Congreso en el período que comienza este miércoles de sesiones extraordinarias y otras se enviarán durante el período ordinario de 2026.

En las seis reuniones plenarias que llevó a cabo el Consejo de Mayo, integrado por representantes del Congreso, de los gobernadores y del sector sindical, de los diez puntos iniciales quedaron entonces consensuados ocho de ellos.

1. La inviolabilidad de la propiedad privada

2. El equilibrio fiscal innegociable

3. El no pedir autorizaciones de endeudamiento si una provincia tiene déficit primario

4. La reforma educativa, con mayor autonomía a las provincias y el Estado fijando contenidos mínimos y comunes.

5. La reforma tributaria o de inocencia fiscal

6. El régimen de incentivo para la generación de empleos

7. La ley de glaciares

8. La modernización laboral

Adorni adelantó en este último aspecto que se derogará la ley de teletrabajo.

Además, habrá una apertura al comercio internacional en materia protección arancelaria al considerar que Argentina es el país más cerrado del mundo y el objetivo es que se abra y adhiera a los tratados de comercio internacional.