El Gobierno pondrá en marcha 'AlertAR', el nuevo sistema de alerta temprana para emergencias

El Gobierno Nacional anunció la implementación de “AlertAR”, un sistema de alerta temprana que permitirá enviar avisos inmediatos a todos los teléfonos de aquellas personas ubicadas en zonas afectadas por emergencias o desastres. El anuncio oficial fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa, donde destacó que se trata de una herramienta estratégica para mejorar la prevención y la respuesta de las autoridades ante situaciones críticas.

El director de Apoyo Federal a Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, Santiago Hardie, en diálogo con Viva la Pepa, reconoció que "la idea del dispositivo es notificar en tiempo real a la población frente a desastres naturales; emergencias meteorológicas y advertencias de seguridad públicas”.

Hardie, además, dijo que "se trata de un sistema masivo de comunicación que funcionará mediante el envío de un mismo mensaje a todos los celulares conectados en un área determinada. Una de las características centrales de esta tecnología es su capacidad para irrumpir en la operación normal del teléfono en casos de urgencia".