El Gobierno otorgó un aumento a los trabajadores del Garrahan que fue calificado como "histórico"

César Avellaneda es miembro del Consejo de Administración del Hospital Garrahan y en diálogo con Viva la pepa habló del aumento del más del 60% otorgado por el Gobierno Nacional.

“Esta medida es un alivio para la situación de muchos trabajadores”.

Avellaneda, que trabaja en el hospital desde hace más de 20 años, aseguró que el incremento fue muy bien recibido por todos los trabajadores, al tiempo que elogió la gestión administrativa del nosocomio con un fuerte compromiso en la optimización de los recursos.

Adelantó que se trabaja en la actualización de quirófanos, en la adquisición de nuevas camas y en la permanente modernización de las instalaciones.