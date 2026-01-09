El Gobierno ordenó congelar activos vinculados a financiar la proliferación de armas de destrucción masiva en el país

La Oficina del Presidente informó en un comunicado a que a partir de información de inteligencia financiera recibida de organismos del exterior y en el marco de la investigación local desarrollada por la Unidad de Información Financiera (UFI) que forma parte de la Comunidad de Inteligencia Nacional Argentina, se reunieron elementos suficientes para disponer una medida de congelamiento administrativo de activos vinculados al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva en la Argentina.

Desde que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) incorporó a sus objetivos estratégicos de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a este tercer fenómeno criminal, muy pocas jurisdicciones a nivel mundial han adoptado medidas de congelamiento de estas características.

En este sentido, la medida dispuesta representa un precedente de relevancia internacional y se convierte en la primera acción de este tipo aplicada en Latinoamérica, en estricto cumplimiento de los estándares internacionales y en el marco de las facultades conferidas a la UIF por la normativa vigente.

Esta decisión responde a una política clara: concentrar todos los recursos del Estado en la persecución de las finanzas ilícitas vinculadas al crimen organizado, el terrorismo y otras amenazas graves contra el orden institucional, protegiendo la integridad del sistema económico y financiero.

El presidente Javier Milei reafirma así su compromiso con el orden, la seguridad y el combate contra el delito internacional, cumpliendo con los compromisos asumidos por la Argentina ante la comunidad internacional, y asegurando que el sistema financiero no sea utilizado como herramienta para el desarrollo ni la consolidación de estructuras criminales.