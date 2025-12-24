El Gobierno obtuvo US$ 700 millones por la privatización de cuatro hidroeléctricas

El Ministerio de Economía informó que el Estado nacional firmó los contratos de concesión y transferencia de acciones para la operación privada de las represas Alicurá, El Chocón, Piedra del Águila y Cerros Colorados, todas ubicadas en la región del Comahue y adelantó que por esa operación ingresarán US$ 700 millones.

Al cumplir con esa instancia, prevista en el cronograma oficial, el proceso de privatización de las 4 hidroeléctricas ingresó en su tramo final y quedó habilitada la transición operativa hacia las empresas adjudicatarias.

La firma de los contratos contó con la participación de la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamantii; el subsecretario de Energía Eléctrica, Damián Sanfilippo; y los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa, y de Río Negro, Alberto Weretilneck, además de representantes de las compañías ganadoras.

A través de un comunicado, el Ministerio de Economía destacó que "el cierre de esta etapa consolida el resultado económico del proceso licitatorio, que garantiza ingresos por US$ 706,9 millones para el Tesoro a partir de las ofertas presentadas por ocho empresas interesadas".

La cartera a cargo de Luis Caputo señaló que el procedimiento se desarrolló bajo un marco de “transparencia, reglas claras y seguridad jurídica”, lo que permitió una amplia participación privada y una valorización de activos considerados estratégicos para el sistema energético.

Las adjudicaciones habían sido definidas en una etapa previa del proceso y en Alicurá, con una potencia instalada de 1.000 megavatios, la mejor oferta fue la de Edison Inversiones, con US$ 162 millones, por encima de la propuesta de la filial local de AES, actual operadora.

En Piedra del Águila, de 1.400 MW, Central Puerto ofertó US$ 245 millones y continuará al frente de la central.

Para El Chocón y Arroyito, con 1.320 MW en conjunto, BML Inversora —vinculada a MSU Green Energy— presentó una propuesta de US$ 235,6 millones, mientras que en Cerros Colorados (Planicie Banderita), de 450 MW, la misma firma ofertó US$ 41,7 millones.