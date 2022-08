"El gobierno provincial no entiende como funciona la democracia sindical"

DESCARGAR

Las expresiones corresponden a Gustavo Correa, secretario general de la CTA y secretario gremial del SUTE, quien fue mencionado en la conferencia de prensa que dieron el Director General de Escuelas, José Thomas, Víctort Fayad y Víctor Ibáñez, Ministro de Gobierno.

Entre otros conceptos, durante el panorama informativo Minuto a Minuto, el dirigente sindical aseguró a Carina Bravo que "empezaron a tirar manozatos de ahogados de un gobierno que no tiene idea de qué hacer...Es más sencillo esto, vamos a una mesa a discutir y se resuelve el problema".

La sugerencia que le dio al Director General de Escuelas es "que reflexione y vuelva a gestionar la educación de Mendoza".

Respecto de la expresión de Thomas de que el sindicato no bajó a las bases la propuesta que hizo el gobierno y la rechazó sin consultar, Correa aseguró que "Eso tiene que ver con que el gobierno no entiende cómo son los procesos democráticos porque para entender la democracia hay que practicarla...nosotros fuimos a la paritaria con un mandato de las escuelas. No vamos con una idea particular de nadie. No es una decisión personal lo que hacemos en la paritaria. Llevamos un mandato de los plenarios".

A pesar de que Thomas pidió a "los padres que lleven a sus hijos a la escuela, el lunes, martes y miércoles", por distintos grupos de ws fluye el apoyo a la lucha docente. En este sentido, Correa aseguró "sabemos el sacrificio que hacen las familias para poder organizarse, porque también somos padres, pero les pedimos que hagamos el esfuerzo, porque es para que los chicos tengan bancos, sillas, material didáctico... Lo que pasa es que tenemos un gobierno que desde el 1 de mayo les pedimos paritarias...pero no escucha y la única forma que tenemos de hacernos escuchar es esta, el paro.

Finalmente y luego de preguntarse si Thomas cree que somos tan tarados, por la oferta salarial que realiza el gobierno, Correa recordó que el plenario de docentes de todo la provincia votó por unanimidad el paro de 72 horas. "El lunes haremos concentración en la explanada de cada municipio, porque los intendentes tienen que comprometerse. El martes habrá caravanazo y el miércoles movilización", concluyó.