El gobierno nacional trabaja para garantizar la educación ambiental

Nacional Calafate dialogó con el director nacional de educación ambiental, Guido Veneziale, quién hace unos días organizó un encuentro y capacitación en las localidades de Caleta Olivia y Río Gallegos.

"Gracias a la ley No. 27.621, la educación ambiental es un derecho y justamente estuvimos en Río Gallegos y Caleta Olivia para hacer efectivo la realización de ese derecho" afirmó el funcionario y agregó que próximamente estarán realizando dichas capacitaciones en El Calafate.

Veneziale explicó que se está trabajando fuertemente para lograr que la educación ambiental se pueda garantizar no solo en la educación formal (escuela) sino también en la no formal (clubes de barrio, comedores, merenderos, bibliotecas populares, etc.).

También destacó el rol de los movimientos populares en la defensa del medioambiente. En Argentina tenemos muchos referentes populares y democráticos como Juan Domingo Perón, primer presidente en tomar la agenda ambiental como política de estado. Yolanda Ortiz, la primera mujer en ejercer un cargo público de gestión ambiental en América Latina designada por Perón. Y también encontramos la preocupación ambiental en la encíclica "Laudato si” del papa Francisco.

"Nosotros abordamos la cuestión ambiental desde lo nacional y popular" asegura Veneziale y agrega que "ambiente y producción, van de la mano, hoy Argentina está trabajando para encontrar caminos de producción más sostenibles".

