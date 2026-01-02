El Gobierno nacional puso en marcha el esquema de subsidios focalizados

El nuevo régimen, denominado Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), unifica las asistencias para los servicios de energía eléctrica, gas natural, gas propano indiluido por redes y gas licuado de petróleo (GLP) envasado en garrafas de diez kilos.

Esta medida da por concluido el período de transición iniciado en 2024 y le traslada a los usuarios los costos reales de la energía de manera progresiva.

La implementación de este esquema responde a la necesidad de reducir el gasto público, que en 2023 representó el 1,42% del Producto Interno Bruto (PIB) en subsidios energéticos.

Este cambio fue un reclamo permanente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El sistema elimina la división en tres niveles de ingresos (N1, N2 y N3) y establece una única categoría de beneficiarios.

Para acceder al subsidio, el grupo familiar debe contar con ingresos netos declarados o registrados inferiores o iguales a un valor equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) para un "Hogar 2" según el INDEC.

Con el último valor de la CBT publicado por el INDEC que corresponde a noviembre de 2025, las familias que tengan ingresos por más de $ 3.771.987, perderán toda clase de apoyo estatal.

Asimismo, se mantiene la ayuda para hogares con integrantes que posean el Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP) o sean beneficiarios de la Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

En el caso de los hogares con integrantes que posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD), la Secretaría de Energía realizará una evaluación específica.

Esta evaluación determinará de qué forma dicha condición implica una necesidad de ayuda económica para el pago de los servicios.

La implementación del nuevo esquema fue dispuesta a través del Decreto 943/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

El documento establece que la Secretaría de Energía funcionará como la autoridad de aplicación del régimen SEF. El decreto faculta a dicho organismo para dictar las normas aclaratorias y complementarias que resulten necesarias para la ejecución de la política tarifaria. También se instruye a los entes reguladores ENRE y ENARGAS a aplicar los nuevos criterios en la elaboración de los cuadros tarifarios.