“El gobierno nacional no ve la realidad del Impenetrable”

Lo dijo el referente del Frente Nacional Campesino: “estamos en El Impenetrable acompañando a las familias de nuestro Frente coordinando con el gobernador Jorge Capitanich para afrontar esta sequía tremenda que afecta especialmente a esta región en la que se perdió gran parte de la producción. Recorrimos con Jorge Capitanich, con Guillermina Capitanich e intendentes la construcción de cisternas y la perforación de pozos para conseguir agua para las personas y los animales. La provincia pone su parte, nosotros la organizativa y mano de obra. Estamos en

permanente diálogo con la provincia y estamos en El Sauzalito, Misión Nueva Pompeya, Fuerte Esperanza y Taco Pozo, esto es terrible y demanda una asistencia extraordinaria donde trabajan los municipios pero no hay una capacidad para cubrir el 100% de las necesidades como el acarreo de agua por ejemplo que se da en algunas localidades porque se cubre el 40% del total, esto demanda la intervención del gobierno nacional que no está viendo la situación, quien no conoce la realidad no la siente, hay muchos funcionarios que están con aire acondicionado y no responden a las necesidades, hace falta voluntad y decisión política pero no estamos viendo que eso suceda”, dijo

el referente del Frente Nacional Campesino.

