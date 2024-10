El Gobierno nacional lanzó la "bitácora de gestión" para un seguimiento mensual de las políticas de Milei

En su habitual conferencia de prensa Manuel Adorni anunció el lanzamiento de Bitácora de Gestión y mencionó "que publicamos en Argentina.gob.ar" (https://www.argentina.gob.ar/bitacora).

Adorni se refirió además en otro momento a la convocatoria a la nueva marcha universitaria de mañana para reclamar por el presupuesto: "Nos gustaría aclarar algunas cuestiones. El gobierno no está en contra del reclamo, de lo que si estamos en contra es de que el Congreso sancione leyes que no tengan una partida presupuestaria asignada. Básicamente, que sean leyes que no puedan financiarse". Y en ese sentido agregó: "El Gobierno está a favor de mejorar el financiamiento en las universidades y entendemos que ese lugar es precisamente la discusión del presupuesto nacional y no otra". El vocero presidencial a su vez expresó que mientras que el resultado del aumento presupuestario "mantenga el equilibrio fiscal, nosotros jamás vamos a tener ningún inconveniente con eso". "Por eso todos los legisladores deben fundamentar de dónde sacan el dinero para ejecutar los aumentos que proponen. Necesitamos conocer cuál es la partida que piensan recortar para pagar esos estos incrementos", agregó .