El Gobierno nacional asiste a los municipios bonaerenses afectados por inundaciones

La localidad de 9 de Julio y otros municipios bonaerenses atraviesan una grave situación por múltiples zonas anegadas, lo que motivó la llegada del equipo del Gobierno nacional para coordinar un plan de acción. En este marco, se llevó a cabo un encuentro decisivo para articular medidas inmediatas que permitan mitigar los efectos del agua acumulada en caminos rurales y tierras productivas.

La intendenta de 9 de Julio, María José Gentile, dialogó con Creer o reventar y puso de relieve la reunión con la ministra Patricia Bullrich y otros funcionarios nacionales.

"El Gobierno nacional comprometió ayuda con maquinaria para sumar a la municipal y provincial, y anunció una ayuda económica, a través del Fondo de Emergencia, de 1.900 millones de pesos que serán distribuidos entre los 22 municipios que estamos en emergencia", expresó.

En ese sentido, expresó que "toda ayuda viene bien en estos casos de crisis y en los cuales el recurso municipal inicialmente ya escaso para semejante situación como la que atravesamos".

"Hay sectores del partido que tienen una masa de agua importante que todavía está drenando", indicó.

Durante el encuentro, se abordaron los canales de financiamiento y el despliegue logístico para asistir las áreas más afectadas del partido de 9 de Julio, donde se estima que alrededor de cinco millones de hectáreas están comprometidas por el exceso hídrico.