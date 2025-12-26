El Gobierno logró la aprobación del proyecto de Presupuesto 2026

Por 46 votos positivos, 25 negativos y una abstención, el Senado convirtió en ley la iniciativa que prevé los gastos a ingresos de la administración de Javier Milei para el año próximo.

El oficialismo logró de este modo una victoria política al obtener la mayoría necesaria para la aprobación sin cambios del texto que ya tenía media sanción de la Cámara de Diputado.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, declaró que el proyecto de ley es “cumplible" y "no le miente a los argentinos".

En el cierre del debate en la Cámara alta, Bullrich afirmó que la llamada ley de leyes garantiza la estabilidad macroeconómica, parte de supuestos realistas y no de fórmulas mágicas.

"El corazón del proyecto es una regla fiscal fundamental", sostuvo la legisladora, recordó que se mantiene el superávit por tercer año consecutivo sin emisión y destacó que tiene un enfoque "profundamente social".

El texto contó con el apoyo mayoritario del oficialismo de La Libertad Avanza, mientras que el kirchnerismo obtuvo solo 25 votos en su intento por que sea rechazado y la senadora por Córdoba Alejandra Vigo se abstuvo.

Además del acompañamiento de los aliados, la bancada de La Libertad Avanza logró sumar a tres legisladores del interbloque del peronismo.

Son tres senadores del bloque Convicción Federal, que no se referencian en Cristina Kirchner: Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy).

La sesión comenzó a las 12.20 y el proyecto fue votado a las 21.30, en el marco de un período de sesiones extraordinarias convocado por el presidente Javier Milei.

El ministro del Interior, Diego Santilli, presenció el discurso de cierre de Bullrich y la votación desde uno de los palcos principales del recinto.

Entre quienes apoyaron con su voto el Presupuesto, la senadora por Córdoba de La Libertad avanza, Carmen Álvarez Rivero, celebró el resultado al considerar que prioriza el equilibrio fiscal como principio innegociable.

También considera que respalda la estrategia del oficialismo de ordenar las cuentas y eliminar canales discrecionales que eludían el control del Congreso.

Por su parte, el senador del radicalismo por Buenos Aires, Maximiliano Abad, respaldó la aprobación del Presupuesto 2026 al entender que "es indispensable para el funcionamiento de la República y para recuperar credibilidad institucional”.

Los senadores votaron luego la norma en particular capítulo por capítulo y en esa instancia, el oficialismo también consiguió imponerse en las votaciones.

El Presupuesto 2026 proyecta un crecimiento del 5 por ciento del Producto Bruto Interno y una inflación anual del 10,1 por ciento.

Además, contempla superávit primario y un aumento de las exportaciones.