El Gobierno logró aprobar el Presupuesto 2026 y la Inocencia Fiscal

El diputado por La Libertad Avanza y presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Bertie Benegas Lynch, destacó que en una sesión maratónica en la Cámara baja, el oficialismo logró aprobar en general el proyecto de ley de Presupuesto 2026 y expresó: "Se rechazó el capítulo 11, que incluía la bomba que había puesto el kirchnerismo y sus aliados para romper el equilibrio fiscal".

La iniciativa se aprobó en general con 132 votos afirmativos, 97 negativos y 17 abstenciones, y fue girado al Senado sin el capítulo XI, que incluía el artículo 75, incluido por la ventana y a último momento por el oficialismo.

La caída del capítulo 11, que apenas logró 117 votos positivos contra 123 negativos y dos abstenciones, fue celebrada por toda la oposición.

En la votación en general, La Libertad Avanza consiguió sumar a sus aliados del PRO, la UCR, Innovación Federal y otras fuerzas minoritarias vinculadas a distintas provincias.

En tanto, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda votaron en contra, mientras que Provincias Unidas se abstuvo.

Por otro lado, Benegas Lynch destacó que se logró la luz verde para la Inocencia Fiscal, la medida con la que el Gobierno busca inyectar en la economía "los dólares del colchón". En este caso, fue aprobada con 130 votos afirmativos, 107 negativos y dos abstenciones.