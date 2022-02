“El gobierno llevó las negociaciones con el FMI al máximo posible”

El filófoso y analista se refirió a la situación interna en el Frente de Todos y al acuerdo con el FMI anunciado por el gobierno nacional: “el Frente de Todos está integrado por sectores políticos que en algunos casos tuvieron disputas muy fuertes y la decisión de unirlos implicaba la construcción de una estructura compleja frente a una situación política muy difícil. La decisión de Cristina Fernández de postular a Alberto Fernández no significaba la desaparición de esas posturas, empezó el recorrido sacudido por la pandemia y se sabía que el camino a transitar tendría el escollo de la brutal deuda dejada por el macrismo. Primero se afrontó la deuda con el sector privado y después el largo camino de negociación con el Fondo que tiene una matriz ideológica y fue factor clave en el despliegue del neoliberalismo en todo el planeta con sus posturas ultraortodoxas. No hay que olvidarse de la actuación de Néstor Kirchner y de la situación política de entonces que le permitió en el 2005 cancelar totalmente la deuda que se tenía con ese organismo, Néstor también negoció, pero son situaciones diferentes con sus propias lógicas, tensiones, dificultades y oportunidades. Me parece que el actual gobierno llevó las negociaciones a su máximo posible y la alternativa era meterse en un escenario que debía hacer frente a un camino sin acuerdo con el Fondo. Máximo Kirchner tiene su propia mirada, no está de acuerdo y renunció a la presidencia del bloque, actitud que no me gusta, pero hay que entender las complejidades del Frente de Todos en el que, al igual que en el de La Victoria, no siempre fue todo discutido ni compartido pero en este caso existieron numerosas discusiones, no creo que haya faltado una visualización de la construcción de este acuerdo, y creo que todo esto sirve para que exista más democratización interna, lo dijo el mismo Presidente al postular y promover internas para las próximas elecciones. Lógicamente que ahora habrá que mostrar decisión y liderazgo político para sobrellevar las tensiones sin olvidar cual es la posición que tiene la sociedad frente a esta situación y todo eso hay que ponerlo en la balanza del análisis”, dijo el asesor presidencial.

