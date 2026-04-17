El Gobierno llevó a la Corte Suprema la reforma laboral con un “per saltum”

El Gobierno nacional presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema para que intervenga de manera directa en el conflicto judicial por la reforma laboral y deje sin efecto la suspensión de varios artículos clave de la norma. La presentación se realizó mediante un "per saltum", un mecanismo que permite saltear instancias judiciales intermedias y llevar el caso directamente al máximo tribunal, en busca de una resolución urgente.

Por este tema, el abogado y doctor en ciencias jurídicas, Julián de Diego, en diálogo con Segundo Round, aseguró que "el Gobierno, a través de la Procuraduría, se da cuenta de la situación irregular que supone el freno de la ley. De algún modo, está pidiendo que la Justicia resuelva y ponga las cosas en su lugar. La ley de Reforma Laboral la aprobó el Congreso y debe implementarse".

De Diego, además, dijo que "el "per saltum", de algún modo, es el camino que tomó el Poder Ejecutivo para decirle a la Corte que tome cartas en el asunto".

El pedido fue impulsado por la Procuración del Tesoro en representación de la Secretaría de Trabajo, con el objetivo de revertir el fallo que frenó más de 80 artículos de la ley tras una demanda presentada por la CGT.