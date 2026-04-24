Argentina le respondió al Reino Unido y reafirmó los derechos soberanos sobre Malvinas

El canciller Pablo Quirno manifestó que Argentina reafirma sus derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, ante las recientes declaraciones públicas de altos funcionarios del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

El extenso posteo del canciller argentino en su cuenta de X fue replicado por el presidente Javier Milei, que afirmó en la misma red social: “Las Malvinas fueron, son y siempre serán argentinas”.

La declaración fue emitida después de una versión periodística según la cual Estados Unidos evaluaba dejar de apoyar al Reino Unido en la cuestión Malvinas.

Tras la difusión de esa alternativa, el gobierno británico declaró este viernes que las Malvinas/Falklands "pertenecen al Reino Unido".

Quirno rechazó la invocación británica del principio de libre determinación de los pueblos, denunció las actividades ilegales de exploración y explotación de recursos naturales y manifestó la disposición de Argentina a reanudar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido que permitan encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía.

Recordó que “la ocupación de 1833 fue un acto de fuerza contrario al derecho internacional de la época que vulneró nuestra integridad territorial y dio inicio a una situación colonial que persiste”.

“La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció mediante la Resolución 2065 (XX) la existencia de una disputa de soberanía e instó a la Argentina y al Reino Unido a resolverla por la vía de las negociaciones bilaterales”, remarcó.

Señaló que ese llamado fue reiterado por numerosos pronunciamientos bilaterales y multilaterales, entre los que destacó el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (C24), la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y sus Estados Asociados, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), los países miembros del Consenso de Brasilia y del Grupo de los 77 y China.

“Rechazamos la invocación británica del principio de libre determinación de los pueblos”, expresó el canciller y sostuvo que “los actuales habitantes de las Islas Malvinas no han sido nunca reconocidos como un "pueblo" por las Naciones Unidas”.

“No resulta aceptable que los habitantes de las islas se conviertan en árbitros de una disputa territorial en la que su propio país, como población implantada, es parte. Por ello tampoco tiene validez el pretendido ‘referéndum’ de 2013”, dijo.

Además, denunció “las actividades ilegales de exploración y explotación de recursos naturales -tanto renovables como no renovables-, en particular la pretendida ‘Decisión Final de Inversión’ anunciada por las ilegítimas licenciatarias Rockhopper Exploration Plc y Navitas Petroleum Lp, para el desarrollo del yacimiento ‘Sea Lion’, que buscan desconocer los derechos soberanos argentinos y violan resoluciones de las Naciones Unidas”.

“Por todos los elementos señalados, la República Argentina manifiesta, una vez más, su disposición a reanudar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido que permitan encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía y dar fin a la situación colonial especial y particular en las que están inmersas”, expresó el canciller en su publicación.

En ese contexto, agradeció “a toda la comunidad internacional el apoyo recibido a los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”.

“Por historia, por derecho y por convicción: las Malvinas son argentinas”, remarcó el canciller Quirno al finalizar su posteo.