El Gobierno lanzó la Mesa Federal Minera

Con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei junto a gobernadores y referentes del sector empresario se presentó este jueves en San Juan la Mesa Federal Minera, una iniciativa orientada a coordinar esfuerzos entre el Estado y el sector privado para promover y facilitar inversiones en la industria minera.

Se trata de un nuevo espacio de articulación público-privada para impulsar la inversión minera en la Argentina, como sucede con el cobre y el litio.

El encuentro estuvo encabezado por Karina Milei y participaron los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), y Maximiliano Pullaro (Santa Fe).

Los mandatarios destacaron en el encuentro el trabajo del Gobierno en la construcción de un marco jurídico e institucional que favorezca el desarrollo del sector y resaltaron herramientas clave impulsadas por el oficialismo, como el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) y la Ley de Glaciares.

El RIGI concentra proyectos mineros por un total de 42.000 millones de dólares, de los cuales seis ya fueron aprobados, representando inversiones por más de 7.188 millones de dólares.

Por su parte, en el marco de la Ley de Glaciares se estima que las exportaciones mineras podrían alcanzar los 20.000 millones de dólares hacia 2035, se informó oficialmente.

La Secretaria General de la Presidencia afirmó que “Argentina siempre tuvo un enorme potencial en minería” y sostuvo que “sin embargo, por impericia o por cuestiones ideológicas de gobiernos pasados, nunca supo aprovecharlo”.

“A modo de ejemplo: Chile, que tiene la misma cordillera y los mismos recursos que nosotros, exportaba en 2023 más de 50.000 millones de dólares. Argentina, en comparación, exportaba apenas 4.000 millones, es decir, 12 veces menos”, expresó Milei.

Los integrantes de la Mesa también subrayaron la relevancia del ordenamiento macroeconómico y la seguridad jurídica como condiciones indispensables para atraer inversiones en provincias con fuerte potencial minero e industrias desarrolladas.

El ministro del Interior, Diego Santilli, afirmó que “el Gobierno de Milei sentó las bases para que la minería se transforme en una política de Estado” y valoró el respaldo transversal de los gobernadores y del sector privado.

“La Argentina tiene que dar el salto de ser un país con minería a consolidarse como un país minero”, concluyó.

El gobernador Orrego señaló que se recorrieron "dos años largos de arduo trabajo para poner a la minería como uno de los motores del país", en los que "la Nación y las provincias han venido haciendo su trabajo para recuperar seguridad jurídica".

"Necesitamos ahora que las empresas empiecen a concretar sus proyectos para que se traduzca en trabajo genuino", expresó.

Por su parte, el presidente de la CAEM, Roberto Cacciola, afirmó que “en los últimos años la Argentina logró tres hitos que posibilitaron que la minería se encuentre en un momento bisagra para su desarrollo: ordenamiento macroeconómico, la puesta en marcha del RIGI y la modificación de la ley de Glaciares”.

“Esto generó un escenario ideal para la llegada de inversiones y nuevos proyectos. Ahora es tiempo de la gente y del empleo. Esos son los objetivos que siguen en este camino de desarrollo de la minería”, resaltó.

En el encuentro también estuvieron el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el secretario de Minería, Luis Lucero; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; y el titular del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe.

Además participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; los diputados nacionales Gabriel Bornoroni (Córdoba); Nicolás Fernando Mayoraz (Santa Fe); y Fernanda Ávila (Catamarca); y los senadores nacionales Bruno Olivera (San Juan); Flavio Fama (Catamarca); y Flavia Royón (Salta).

Por el ámbito judicial asistió Juan Ignacio Pérez Curci, integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.

Entre los empresarios asistieron, además, el vicepresidente de CAEM y representante de Glencore Pachón S.A., Martín Pérez de Solay; el vicepresidente de CAEM y representante de Minera del Altiplano S.A., Ignacio Costa; y el vicepresidente de CAEM y representante de Argentina Fortescue, Sebastián Delgui.

Estuvieron también el vicepresidente de CAEM y representante de CEMINCOR, Hernán Soneyro; el vicepresidente de CAEM y representante de GEMERA y Andes Corporación Minera S.A., Michael Meding; la prosecretaria de CAEM y representante de Don Nicolás S.A., Verónica Nohara; el tesorero de CAEM y presidente de la Cámara Minera de Jujuy, Franco Mignacco; el integrante del Comité Ejecutivo de CAEM y representante de Mansfield Minera S.A., Agustín Frezze; el integrante del Comité Ejecutivo de CAEM, Alfredo Vitaller; el vocal segundo de CAEM y presidente de la Cámara Minera de San Juan, José Luis Morea; Santiago Dapelo, de CAEM y Fortescue; y Ernesto Cussianovich, de CAEM y Poliarquía.

Asistieron además al encuentro el secretario general de Asociación Obrera Minera Argentina, Héctor Laplace; y el secretario general de Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, Gerardo Martínez.