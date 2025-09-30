El Gobierno inició obras para recuperar 5 millones de hectáreas en la Cuenca del Salado

El Gobierno de Javier Milei le anunció a la Mesa de Enlace que comenzó con las obras de Dragado en la Cuenca Interprovincial del Río Salado, lo que permitirá recuperar 5 millones de hectáreas por la prevención de inundaciones, mitigar sequías y mejorar el manejo del recurso hídrico.

Las obras prevén el ensanche y profundización del cauce del río Salado y de los reservorios y la creación de nuevas secciones de conducción.

La primera etapa de esta obra comprende 33,4 kilómetros de dragado, entre el cruce del río con la Ruta Nacional nacional 205 y la localidad de Ernestina, ubicada en el Partido de 25 de Mayo.

La obra tiene una extensión de 760 kilómetros y se ha desarrollado en distintas etapas atravesando las provincias de San Luis, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires.

El secretario de Agricultura Sergio Iraeta aseguró que "ya empezaron las obras de esos 30 kilómetros famosos de Roque Pérez con plata que viene de Nación y la idea es terminar lo antes posible".

Iraeta estimó que el tiempo de duración de las obras "van a llevar por lo menos 12 meses porque se va a poder empezar a trabajar fuerte cuando baje también un poco el agua".

"Estuve con los productores y me transmitieron un poco toda la situación por las inundaciones, que conocía y por eso la idea fue encarar las tareas", agregó el funcionario.

Las obras de infraestructura en el río Salado generarán beneficios directos e indirectos para 59 municipios y 1,45 millones de habitantes y miles de productores agropecuarios, con mejoras en la urbanización, en las condiciones de habitabilidad y en la producción.