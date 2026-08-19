El Gobierno inició la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, encabezó hoy la primera reunión interdisciplinaria para avanzar en la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina, junto a ministros del Gabinete, representantes de la Iglesia y funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Del encuentro participó el nuncio apostólico en la Argentina, monseñor Michael Wallace Banach, en representación de la Santa Sede, quien agradeció la reunión y destacó la predisposición del Gobierno para coordinar las distintas tareas vinculadas a la visita.

Durante la reunión se abordaron aspectos relacionados con la agenda preliminar de actividades, seguridad, logística, traslados, organización y difusión.

En ese marco, se confirmó que el próximo 30 de agosto se realizará una segunda visita de la avanzada de la Santa Sede a la Argentina, con el objetivo de recorrer y evaluar los posibles escenarios para las actividades previstas.

El Papa visitará la Ciudad y la provincia de Buenos Aires y la provincia de Córdoba. La agenda tentativa contempla la posibilidad de realizar actos masivos en el Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires; la Basílica de Luján, en la provincia de Buenos Aires; y el predio de FADEA, en Córdoba.

Durante su estadía, el papa León XIV se hospedará en la sede de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires, mientras que el resto de su delegación lo hará en un hotel contiguo, con el objetivo de facilitar la logística de la visita.

La delegación papal estará acompañada por más de 80 periodistas de distintos países del mundo.