"El Gobierno ha sido oxigenado por el apoyo popular", enfatizó Patricia Bullrich

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich enfatizó que "el Gobierno ha sido oxigenado por el apoyo popular" y dijo que por ese motivo "nuestro principal sostén pasó a ser el Pueblo, que despejó todas las dudas respecto al futuro de LLA y su gestión".

Bullrich sostuvo que "la lectura es que fue un voto a favor de darle al presidente Milei las herramientas que se le estaban negando en el Congreso" porque "percibió que las situaciones de incertidumbre no eran producto del plan del Gobierno sino de acciones políticas desestabilizantes creadas artificilamente".

"La gente se dio cuenta que el Gobierno necesitaba más diputados y senadores y se los dio con el objetivo de que en los próximos dos años se pueda trabajar para recuperar el tiempo perdido en el crecimiento económico", agregó.

En otro orden, la ministra de Seguridad mostró su satisfacción por la designación de Diego Santilli al frente del Ministerio del Interior y sostuvo que "el presidente vio en él a una persona con experiencia y con buen diálogo, algo muy importante en esta nueva etapa del Gobierno".

"Además, Santilli es economista y los temas que se van a discutir en esta etapa están vinculadas a reformas impositivas y laborales y por eso ese conocimiento es tan importante", añadió.

Bullrich se refirió a la decisión de siete diputados de abandonar el PRO y sumarse a LLA y manifestó que "muchas personas de ese partido, incluida yo, adoptaron la decisión de apoyar al presidente Milei en la segunda vuelta pero no a medias y por eso todos apostaron a un cambio a fondo".

"Por eso no parece bueno que el expresidente Mauricio Macri diga quien tiene que ser ministro o dejar de serlo", remarcó la funcionaria.

La ministra de Seguridad explicó que el principal objetivo del Gobierno en estos días "es tener los bloques cada vez más sólidos para intentar tener mayorías a la hora de debatir".

"Hay que hacer lo contrario al kirchnerismo, que aglutinaba a toda la oposición de su lado y eso se va a lograr aislando a esa fuerza política y reconstruyendo el diálogo con el resto de los sectores que están a favor de hacer realidad los cambios que Argentina necesita", destacó.

Por último, aseveró que la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien preside el Senado, "deberá acompañar el temario propuesto por el Gobierno en el Congreso y evitar que suceda al revés, como sucedía cuando el kirchnerismo manejaba la agenda y ella se sentaba a debatir los temas que proponían".