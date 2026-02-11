El Gobierno fustigó los ataques contra la policía en el Congreso

El presidente Javier Milei se pronunció sobre los incidentes en las afueras del Senado con un posteo en su cuenta de X.

"A los catadores de modales y formas habría que recordarles que del otro lado tenemos esto... Campeones de plumas cobardes ya que frente al mal callan y al que da la pelea, si no usa sus formitas fracasadas, pegan… MAGA. Fin", escribió.

Milei también reposteó comentarios del ministro del Interior, Diego Santilli, y de la senadora Patricia Bullrich en los que se atribuye la autoría de las agresiones a grupos de izquierda.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, responsabilizó a "la izquierda cavernícola" por los episodios.

Las agresiones comenzaron cuando un reducido grupo de encapuchados comenzó a arrojar a la policía que custodiaba las inmediaciones del Palacio Legislativo.

Todo ocurrió horas después del inicio de la sesión en la Cámara alta donde se debate la ley de modernización laboral.

El ministro del Interior, Diego Santilli, quien monitorea la discusión desde el Senado, advirtió que "por más bombas molotov que arrojen, la reforma sale si o si".

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, atribuyó la autoría de las agresiones a la policía en Congreso a grupos de izquierda y afirmó que ya hay detenidos y más sospechosos.

"Los violentos que atacaron a nuestras fuerzas van a ser identificados", afirmó la ministra de Seguridad.

Hubo al menos tres policías heridos durante la manifestación convocada por la CGT y la CTA en protesta contra la nueva ley de trabajo.

Monteoliva declaró que el Gobierno está "resguardando todas las imágenes" y que ya requirió a la Justicia "las autorizaciones necesarias para avanzar con las individualizaciones".

Hasta el momento hay cuatro detenidos por los incidentes en la Plaza de los Dos Congresos, frente al Senado donde se debate la modernización laboral.

La funcionaria atribuyó la autoría de las agresiones a "decenas de integrantes de grupos de izquierda que actuaron de manera organizada, con violencia premeditada y armamento casero para agredir y generar caos".