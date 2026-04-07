El Gobierno firma convenios para fortalecer el sistema previsional de Santa Fe y de Corrientes

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, firmó un convenio con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y con el director ejecutivo de ANSES, Guillermo Arancibia, en una primera reunión.

A partir de este acuerdo se transferirán 120.000 millones de pesos a la provincia en 12 cuotas mensuales de 10.000 millones de pesos a partir de mayo de 2026.

Más tarde, la funcionaria se reunió con el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, y el director de ANSES para un consenso de características similares.

El convenio contempla la transferencia de 40.000 millones de pesos en 10 cuotas mensuales de 4.000 millones de pesos entre abril 2026 y enero de 2027, como anticipo del ejercicio 2026.