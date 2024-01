"El gobierno extorsiona y anuncia explosión social si no se aprueba a ley".

El diputado nacional de Unión por la Patria, José Glinski se refirió al trabajo en comisión respecto a la Ley Ómnibus, "nosotros hacemos lo que nos corresponde que es representar a quienes nos votaron para estar en la Cámara de Diputados y en ese sentido hemos intentado hacer las preguntas que corresponden no siempre hemos encontrado respuestas, los funcionarios eligen muchas veces responder lo que quieren". En este sentido lamentó que una ley tan relevante se resuelva en el tratamiento de 3 comisiones " a nuestro juicio la Ley Ómnibus debería ser trata en 25 comisiones, no así con un gobierno que nos extorsiona anunciando explosiones sociales si no aprobamos la ley".

DESCARGAR

Asimismo, el diputado lanzó: "El gobierno ha decidido no exponer a os funcionarios que realmente redactaron estas normas".

DESCARGAR

Panorama Federal de Noticias // Comodoro Rivadavia // LU4 Nacional Patagonia y LRA11 Nacional Comodoro