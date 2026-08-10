javier milei había estado el viernes

10/08/2026

El Gobierno expresó su solidaridad con el pueblo de Colombia por el terremoto

El canciller Pablo Quirno hizo extensiva la solidaridad al Gobierno de ese país y manifestó sus condolencias a las familias de las víctimas.

Sostuvo que está en contacto con las autoridades colombianas, a quienes transmitió la disposición de Argentina para brindar la asistencia que resulte necesaria.

Señaló que mantiene comunicación con la representación consular  argentina,  y afirmó que,  hasta el momento, no se registran ciudadanos argentinos entre las víctimas.

“Nuestro abrazo a todo el pueblo colombiano en este difícil momento”, dijo Quirno en su cuenta de la red social X.

Y publicó los datos de contacto para ciudadanos argentinos en Colombia:

-       Teléfono: +57 601 288 0900

-       Celular de emergencia +57 316 875 9292

-       Correo electrónico: consulares_ecolo@cancilleria.gov.ar

 