El Gobierno expresó su solidaridad con el pueblo de Colombia por el terremoto

El canciller Pablo Quirno hizo extensiva la solidaridad al Gobierno de ese país y manifestó sus condolencias a las familias de las víctimas.

Sostuvo que está en contacto con las autoridades colombianas, a quienes transmitió la disposición de Argentina para brindar la asistencia que resulte necesaria.

Señaló que mantiene comunicación con la representación consular argentina, y afirmó que, hasta el momento, no se registran ciudadanos argentinos entre las víctimas.

“Nuestro abrazo a todo el pueblo colombiano en este difícil momento”, dijo Quirno en su cuenta de la red social X.

Y publicó los datos de contacto para ciudadanos argentinos en Colombia:

- Teléfono: +57 601 288 0900

- Celular de emergencia +57 316 875 9292

- Correo electrónico: consulares_ecolo@cancilleria.gov.ar