El Gobierno expresa su deseo de unidad para los argentinos ante la visita del Papa

A través de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el Poder Ejecutivo manifestó su esperanza de que la llegada del sumo pontífice a la Argentina encuentre a los argentinos unidos.

Karina Milei: "¡Todo listo para recibir al papa León XIV!"

"Desde el Gobierno nacional trabajamos junto a la Iglesia y los equipos de CABA, PBA y Córdoba para hacer posible este acontecimiento histórico", expresó la funcionaria en su cuenta de X.

y agregó: "Con enorme alegría y esperanza, deseo que la visita del santo padre sea una oportunidad para que todos los argentinos nos encontremos unidos, en 'Una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios'".

¡Todo listo para recibir al papa León XIV! 🇦🇷🇻🇦 Desde el Gobierno nacional trabajamos junto a la Iglesia y los equipos de CABA, PBA y Córdoba para hacer posible este acontecimiento histórico. Con enorme alegría y esperanza, deseo que la visita del santo padre sea una oportunidad para que todos los argentinos nos encontremos unidos, en “Una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios”. — Karina Milei (@KarinaMileiOk) November 8, 2026

El propio presidente Javier Milei había utilizado sus redes sociales la semana pasada para dedicarle un mensaje directo de bienvenida al Papa en el que destacó el honor que representa para el país recibirlo:

"Su Santidad, la Argentina lo espera con enorme alegría. Será un gran honor recibirlo en nuestra tierra. Que su visita fortalezca la fe, renueve la esperanza y lleve un mensaje de paz a todos los argentinos", sostuvo Milei.