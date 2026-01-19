El Gobierno envió al Congreso el DNU que amplía las facultades de la SIDE

El Gobierno nacional remitió al Congreso el Decreto de Necesidad y Urgencia que amplía y reorganiza las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), con el objetivo de actualizar el marco normativo que regula la actividad de inteligencia en la Argentina.

Fernando Soto, abogado penalista y asesor parlamentario de La Libertad Avanza en el Senado de la Nación, dialogó con el equipo de Creer o reventar y puso el foco en que se trata de un decreto que apunta a modernizar y unificar un entramado de leyes dispersas, que fueron sancionadas en distintos momentos históricos y que hoy presentan superposiciones, vacíos normativos y dificultades operativas para el funcionamiento del sistema de inteligencia.

"Es un decreto que moderniza y unifica las leyes dispersas que regulan la inteligencia de Argentina", recalcó.

El DNU establece una reorganización de las competencias de la SIDE, redefine funciones y procura dar mayor coherencia al sistema, con normas que contemplan nuevas amenazas vinculadas al crimen organizado, el terrorismo, el ciberespionaje y los riesgos digitales. Desde el Gobierno sostienen que el texto busca ordenar atribuciones y mejorar los mecanismos de coordinación entre los distintos organismos del Estado.