El Gobierno enviará al Congreso un proyecto para modificar la Ley de Inocencia Fiscal

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que la propuesta que será enviada este jueves para su tratamiento al Congreso de la Nación tiene como objetivo “aclarar algunos temas”, para que “los ciudadanos se queden más tranquilos, independientemente del gobierno de turno”, porque “van a estar cubiertos”.

El funcionario, acompañado por la Secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, dijo en conferencia de prensa que: “Estamos en récord de depósitos de dólares en el sistema financiero con 40 mil millones de dólares”.

Sostuvo que “hay más de cuatro veces en ahorro debajo del colchón”, manifestó que “la estimación del Banco Central es que hay 170 mil millones de dólares” en esa modalidad y aseguró que “el objetivo es que la gente pueda finalmente formalizar estos ahorros”.

El ministro señaló que “es una muy mala decisión” tener ahorros en dólares debajo del colchón, por eso se envía el proyecto al Congreso.

Afirmó que “como país tampoco nos sirve que la gente tenga los dólares” de esa manera “porque necesitamos crecer, que la economía crezca, recaudar más”.

"El espíritu de la ley no cambia en absolutamente nada. El objetivo sigue siendo que esos ahorros puedan ser formalizados en el sistema bancario sin ninguna penalidad de ningún tipo", explicó.

Principales modificaciones

1. Sujetos, requisitos y Grandes Contribuyentes

El primer cambio se vincula con los sujetos que pueden ingresar al sistema de declaración jurada de ganancias simplificada.

Hoy, para poder ingresar al régimen, la ley exige que el contribuyente cumpla simultáneamente tres condiciones:

1) que sus ingresos no superen los MIL MILLONES DE PESOS anuales;

2) que su patrimonio total no supere los DIEZ MIL MILLONES DE PESOS;

3) que no califiquen como "Gran Contribuyente" de acuerdo a las normas de ARCA.

Estas tres condiciones funcionan como barreras de entrada.

El proyecto las elimina: el régimen queda abierto para todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país sin distinción de patrimonio ni de ingresos, con una salvedad respecto de los "Grandes Contribuyentes".

El proyecto aclara que "Grandes Contribuyentes" podrán adherir a la "modalidad simplificada" (lo que les permite que el fisco les per -liquide el impuesto y puedan realizar el pago de forma más eficiente) pero no gozan de las presunciones, efectos liberatorios ni demás beneficios previstos en la ley.

Esto último implica una mejora sustancial en favor de la simplificación burocrática.

2. Redefinición de "Discrepancia Significativa"

El segundo cambio toca uno de los puntos más sensibles del régimen: cuándo puede el fisco romper la presunción de exactitud del contribuyente?

Hoy la Ley dice que si la impugnación de ARCA resulta en un incremento del 15% o más sobre lo declarado, la presunción cae automáticamente.

En la práctica esto puede dar lugar a que, en ciertos casos, ese 15% represente una diferencia mínima en términos nominales con una consecuencia grave.

El proyecto introduce un umbral mínimo: aunque se supere el 15%, no se quiebra la presunción de exactitud si la diferencia nominal reclamada no alcanza el equivalente al 5% del monto de evasión previsto en el Art. 1° de la Ley Penal Tributaria.

En números concretos: si la diferencia no supera los CINCO MILLONES DE PESOS, la presunción se mantiene.

3. Posibilidad de rectificar

El tercer cambio introduce algo que hoy no existe.

Bajo la Ley vigente, si se detecta una discrepancia significativa, como dijimos antes, el contribuyente pierde los beneficios del régimen. Ésto con excepción al caso de la utilización de facturas apócrifas, que se habilita al contribuyente a rectificar y abonar la suma reclamada.

. El proyecto cambia esto.

Si ARCA detecta una discrepancia significativa, el contribuyente ahora podrá presentar una DDJJ rectificativa y cancelar la diferencia (más los intereses correspondientes) en un plazo de hasta 15 días hábiles desde que es notificado de la determinación de oficio.

Si lo hace, no pierde los beneficios. Esto es fundamental.

4. Mecanismos de Reintegro Acelerado

El cuarto cambio brinda una herramienta adicional al contribuyente.

Si el contribuyente rectifica la DDJJ y paga el ajuste para no perder los beneficios del régimen, pero posteriormente la justicia revoca la impugnación de ARCA, el proyecto aclara que:

Primero: se le restablece plenamente la presunción de exactitud; y

Segundo: ARCA está obligada a reintegrar los aportes pagados con intereses, en un plazo no mayor a 45 días hábiles desde la notificación de la resolución firme.

Son 45 días. Con intereses. Obligatorio.

Estos cuatro cambios apuntan a lo mismo: robustecer la seguridad jurídica y brindar la confianza suficiente a los contribuyentes para que puedan adherir, se explicó oficialmente.

En la conferencia sobre las modificaciones a la actual ley de Inocencia Fiscal también estuvieron los tributaristas Sonia Becherman, Liban Kusa y Ricardo Paolina.