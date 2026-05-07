El Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley que denominó Súper Rigi

El presidente Javier Milei formuló el anuncio en su cuenta de X.

"Dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit no me queda otra que lanzar una MEGA BOMBA desde el avión presidencial", comenzó su posteo.

Milei anticipó: "Estaremos mandando al Congreso una ley sobre SÚPER RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina".

"De ese modo, se podrán crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía al tiempo que multiplicará la cantidad de empleos", añadió.

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la medida y expresó que el Gobierno viene "trabajando hace tiempo en cosas" que irá "anunciando y que tienen alto impacto".

"Ésta es una de ellas. Va a implicar más inversiones, mayor producción, mayor empleo, mayor recaudación, y mayores exportaciones", acotó.

El RIGI es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, un marco legal creado para atraer proyectos de inversión superiores a los USD 200 millones en Argentina.

Ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, además de una estabilidad jurídica garantizada por 30 años.

El RIGI recibió hasta el momento 36 iniciativas que suman un total de USD 95.000 millones en inversiones proyectadas.