El Gobierno enviará al Congreso la reforma del Código Penal y lanza Sistema ALERTAR

El director Nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad Fernando Soto, en diálogo con el equipo de Hugo Macchiavelli, habló sobre este tema en Radio Nacional.

"Estamos declarando no prescriptibles a los delitos graves, homicidios, secuestros extorsivos, delitos de abuso sexual", dijo.

Sobre la legítima defensa Soto mencionó que "hoy existen un montón de requisitos" para que alguien se defienda. "En caso de duda, en el caso del que se defiende, no puede estar en favor del que delinque. Porque el código penal, no es una herramienta para defender a los delincuentes, sino a las víctimas de los mismos", agregó.