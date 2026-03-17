El Gobierno envía un nuevo paquete de leyes al Congreso

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó que el Poder Ejecutivo enviará un nuevo paquete de proyectos al Congreso.

La iniciativa incluye modificaciones al Código Penal con foco en el endurecimiento de penas.

También contempla cambios en leyes vinculadas a la propiedad privada, como expropiaciones, tierras y fuegos.

Además, se prevén ajustes en las leyes de glaciares, discapacidad y financiamiento universitario para adecuarlas al equilibrio fiscal.

Las últimas leyes aprobadas durante las sesiones extraordinarias enviadas por el Poder Ejecutivo fueron las de Inocencia Fiscal, la Modernización Laboral y la Ley Penal Juvenil por la que se bajó la edad de imputabilidad de los menores.

El oficialismo logró con holgura la aprobación de ambas Cámaras del Congreso por lo que se descuenta que las nuevas propuestas recibirán el apoyo de la mayoría de los bloques, dijeron fuentes oficiales.